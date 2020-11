Rueda por Alexis: Se descartó cualquier situación compleja, pero lo veremos

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, comentó los problemas físicos evidencias por Alexis Sánchez y aseguró que si bien se descartó cualquier situación compleja, hoy jueves será evaluado nuevamente para ver cómo responde.

"Alexis ha venido arrastrando una molestia, pero se le está haciendo todo el cuidado posible. Ayer (viernes) por precaución salió y hoy (jueves) fue evaluado en la Clínica MEDS, y se descartó cualquier situación compleja, así es que vamos a ver el entrenamiento de esta tarde para ver cómo responde y qué es lo mejor para nosotros y para él", dijo Rueda en conferencia de prensa.

"Creo que lo que cuida este departamento médico a Alexis es súper especial y siempre vamos a pensar más en el jugador por encima de la selección, y no vamos a arriesgar su integridad física ni su salud", añadió.

Rueda también le reprochó a Inter de Milán el escaso cuidado que han tenido con el goleador histórico de la Roja.

"Ojalá nos hubieran hecho caso cuando llegó Alexis y lo hubieran evaluado, y no haberlo no hecho jugar 45 minutos, después 90 minutos más, y lo hubieran evaluado antes. Tenemos que respetarnos bidireccionalmente, no es la época de la Colonia, tenemos que saberlo", dijo el colombiano.

"En ese sentido, con el respeto que merecen las instituciones europeas, ojalá los cuidaran mejor que nosotros, y así como nosotros los respetamos, ellos respetaran a nuestros cuerpos médicos", añadió.

"Si de algo puedo sentirme respaldado y orgulloso es el profesionalismo de este cuerpo médico de la selección chilena, que tiene un nivel altísimo y el amor y cariño, dedicación y cuidado que le brindan al jugador chileno cuando llega a las selección", complementó.