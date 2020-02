Sebastián Moreno destacó el duelo del Repechaje olímpico que jugará la Roja femenina en Iquique

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa destacó la decisión de llevar a Iquique el duelo del Repechaje para los Juegos Olímpicos de Tokio que disputará la Roja femenina ante un equipo africano el 15 de abril

"La idea de llevar el fútbol de este nivel a ciudades como Iquique es regionalizar el fútbol, y es una señal de seguir construyendo estadios en Chile. El nuevo estadio es uno de primer nivel, y el público del norte merece un espectáctulo de este tipo", comentó Moreno.

Además, el timonel del fútbol chileno enfantizó que "es un sueño poder clasificar a Tokio. Nos preparamos desde hace mucho tiempo, desde antes de la participación en el Mundial".

Finalmente, habló sobre la gira a Turquía para jugar "con rivales europeos de importancia y un equipo africano, Kenia".

"El partido con Kenia es de preparación, por que el partido ida y vuelta del repechaje olímpico será ante el ganador del duelo entre Camerún y Zambia", cerró.

El calendario de la Roja femenina es el siguiente:

Amistosos

Chile vs. Uzbekistan - 4 de marzo

Chile vs. Kenia - 7 de marzo

Chile vs. Irlanda del Norte - 10 de marzo

Repechaje Olímpico

Camerún o Zambia vs. Chile - 9 de abril

Chile vs. Camerún o Zambia - 15 de abril