Sergio Vargas y el penal que le tapó a Chilavert por la Roja: Fue emocionante y potente

El ex arquero recordó su paso por la selección chilena durante el año 2001.

El ex portero Sergio Vargas recordó cuando le atajó un penal al destacado ex meta paraguayo José Luis Chilavert en el partido entre la Roja y el combinado "guaraní" en Asuncisón por las Clasificatorias para el Mundial de Corea y Japón 2002.

En conversación con el Canal del Fútbol, el "Superman" aseguró que "Chilavert era un excelente arquero en esos años, creo que uno de los mejores del mundo, pero además un eximio pateador de penales que era muy raro que fallara. Era en el Defensores del Chaco, ya con las últimas posibilidades de Chile para clasificar al Mundial, segundo tiempo con el partido 0-0. Había un contexto que le daba importancia al penal".

"Significó mucho para mí haber vestido la camiseta de la selección. Fue solo durante un año, pero fue muy intenso para mí, viví diferentes cosas y ya tenía 35 años. Este (el penal atajado a Chilavert) fue uno de esos momentos lindos, emocionantes y potentes por todo lo que involucró esa jugada", agregó.

En la misma línea, el otrora meta de Universidad de Chile dijo que "ese año que yo estuve en la selección me tocó jugar Clasificatorias para el Mundial, me tocó jugar la Copa América de 2001, nos tocó ganarle a Francia que era el campeón del mundo y que tenía a Zidane, Trezeguet, Pires, Desailly. En corto tiempo viví cosas lindas, importantes. Yo había dudado si ir a la selección o no, porque tenía 35 años y en la U estaba cómodo, en mi zona de confort".

"Ir a la selección con todo lo que implica y las obligaciones que hay, era dar un paso al vacío en un momento en el que a lo mejor estando en los últimos trazos de la carrera uno lo que quiere es mayor tranquilidad. Pero me animé, lo tomé como un desafío más y la verdad es que fue una muy linda y magnífica elección por lo que viví en ese año", apuntó.

Mira las declaraciones de Sergio Vargas: