Sonya Keefe y el empate de La Roja con Filipinas: Tenemos mucho que crecer y aprender

La delantera Sonya Keefe, figura de Chile al anotar el gol del empate ante Filipinas, analizó el resultado en Sausalito y aseguró que deben "aprender mucho", pensando en el repechaje mundialista que deben afrontar en febrero.

"Hice un muy buen partido, realicé todo lo que me pidieron y me quedo con buena sensaciones de mi rendimiento. Lamentablemente no se nos dio el triunfo, pero tenemos mucho que crecer y aprender", declaró Keefe a la transmisión oficial después del partido.

"Los rivales que nos tocarán en el repechaje son muy fuertes por sus características físicas, pero nos queda poco tiempo para prepararnos y esperamos hacerlo mejor posible", concluyó.

La Roja tendrá un segundo amistoso con Filipinas, el martes 15 de noviembre en La Pintana, a las 19:00 horas (22:00 GMT).