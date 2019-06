Zamorano destacó características de Gary Medel: Es la esencia de la entrega y perseverancia

Para el ex delantero, el capitán de la Roja encarna algunos de sus atributos como jugador.

El ex delantero de la selección chilena Iván Zamorano expresó que el capitán de la Roja, Gary Medel, encarna algunas de sus características para vivir el fútbol y entre ellas destacó su entrega y perseverancia.

"Por mis características de lucha, en Chile, destaco a Gary Medel. El fútbol se vive así. Esa pelota que vas a intentar ganarla era como si fuera la última de tu vida. Y así la lucha Medel", declaró en entrevista con la Agencia EFE.

En el diálogo, el ex Real Madrid explicó que lo prefiere por sobre Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

"A pesar que hay líderes importantes como Vidal y Alexis, Gary Medel es la esencia de la entrega y la perseverancia", puntualizó, pero luego alzó al atacante peruano Paolo Guerrero.

"Desde el punto de vista de mi forma de jugar, de la garra, el que más se parece es Paolo Guerrero. Sin dudas Paolo significa la lucha, la entrega dentro de la cancha. Y uno, como sentía el fútbol, se ve reflejado en él", afirmó.

Por último sostuvo que el único ariete que se le asemeja en estilo de juego es el colombiano Radamel Falcao: "Hoy en día los grandes goleadores del mundo no son número nueve. Lionel Messi no es nueve, Cristiano Ronaldo no es nueve. Yo creo que el único que está quedando en ese aspecto es Radamel", sostuvo.