Byron Castillo tampoco se presentó a la audiencia del TAS

El futbolista ecuatoriano Byron Castillo, acusado primero ante la FIFA y luego ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo por la Federación Chilena de Fútbol de ser colombiano, no se presentó a la audiencia realizada por el TAS en La Haya.

El máximo tribunal deportivo a nivel mundial lo había citado a una audiencia telemática en la que pretendía requerirle antecedentes que podían resultar significativos en la determinación de si efectivamente era jugador elegible para actuar por Ecuador.

No obstante, el futbolista, tal como ocurrió en las dos instancias en FIFA, no concurrió.

"Él no fue parte en FIFA. Si no fue parte en el proceso que genera la apelación, por elemental derecho a la defensa y legitimidad procesal, no puede ser parte ahora", explicó a La Tercera su abogado, Andrés Holguín.

El profesional explicó además que el ente rector no abrió un expediente disciplinario contra su representado.

"La FIFA nunca le abrió expediente a Byron solo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol", dijo.

En esa línea, descartó sanciones en contra de su representado: "Sería tan ilegal e ilegítima como que a usted lo condenen a cárcel en un proceso donde no fue parte en instancias previas", dijo.