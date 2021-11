Gustavo Alfaro: Nunca Ecuador había ganado en Chile, vinimos a cambiar la historia

El entrenador Gustavo Alfaro analizó el triunfo de Ecuador 2-0 sobre Chile por las Clasificatorias a Qatar 2022 y destacó el peso histórico del triunfo de su selección en tierras chilenas.

"El equipo ganó un partido difícil, una final. Nunca Ecuador había ganado en Chile y vinimos a cambiar la historia", expresó en conferencia de prensa.

Añadió que "jugamos con un rival que ganó dos Copas América, jugó una Copa Confederaciones, un rival de mucha experiencia. Creo que si estos chicos van aprendiendo de estas batallas, Ecuador puede tener una selección que dará muchas alegrías".

Sobre el trámite del compromiso, dijo que "cuando no lo definimos antes, el partido queda abierto. Chile con mucho amor propio y hombría salió a buscar el empate, nosotros no lo definíamos. Por suerte lo definimos al final y marcamos una gran diferencia''.

"Hoy fue un triunfo del grupo y no del equipo. Son tres puntos vitales que nos ponen cada vez más cerca del Mundial", cerró.

Ecuador está tercero en las Clasificatorias con 23 puntos y muy cerca de abrochar la clasificación a la Copa del Mundo.