Omar Carabalí y nacionalidad de Byron Castillo: No sabría decir si es colombiano o no

El arquero de Colo Colo Omar Carabalí también salió al paso del caso de Byron Castillo que tiene en el ojo del Huracán a la selección ecuatoriana rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, recordando que tuvo como compañero al defensor cuando ambos participaron de un Sudamericano sub 20 con la "Tricolor".

Consultado por Twitter acerca de la nacionalidad de origen del jugador dirigido por Gustavo Alfaro en Ecuador, el guardameta albo se limitó a responder: "Fue compañero mío en el Sudamericano sub 20, pero no sabría decir si es colombiano o no".

Todo este tema de Byron Castillo y un posible castigo a Ecuador por la irregularidad de su origen volvió a escalar este jueves, luego que desde la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) hiciera oficial la denuncia acusando un "uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador".

- La respuesta de Carabalí por el caso Castillo: