Candidato a la Federación Española: Tenemos todo acordado para que Maradona sea el entrenador

El precandidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, Antonio Torres López, aseguró que tiene "todo acordado" para fichar a Diego Maradona como técnico de la selección hispana, afirmando que el argentino tendrá un gran éxito en el Mundial de Qatar 2022.

"Si con Maradona no llegamos a la final de Qatar, renunciaré a mi cargo", aseguró Torres López en diálogo con FM Millenium 106.7.

"Maradona es una apuesta muy arriesgada, pero no tengo miedo. Tiene el mejor registro de todos los técnicos que han pasado por la Selección Argentina, arrasa por donde va", agregó.

El dirigente, además, señaló que contactó a los agentes del técnico de Gimnasia y Esgrima.

"Me puse en contacto con Roberto Trotta, quien me hizo el enlace con Matías Morla. Me costó, pero es gente muy sencilla. Charlé casi 20 minutos con Morla y es cierto que tenemos todo acordado para que Maradona sea el entrenador", finalizó.