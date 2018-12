Fernando Hierro recordó su tormentoso paso por la selección española: Volvería a intentarlo por lealtad

El entrenador español Fernando Hierro repasó la breve experiencia que tuvo en la selección de su país en el Mundial de Rusia 2018 y aseguró que aunque tenía contrato por cuatro años más, tomó la decisión de irse. Además, el estratega analizó su tormentosa llegada, a pocos días del comienzo de la copa, tras la salida de Lopetegui.

El estratega, quien asumió la selección a dos días de su debut en la cita planetaria, aseguró que "volvería a intentarlo por lealtad. He cumplido 50 años y en mi vida no había visto algo parecido, vivir a tres días del inicio de un Mundial una situación así. Mi compromiso y honestidad me llevaron a aceptar el cargo de seleccionador. Entendía que tenía que hacerlo y tengo la conciencia tranquila".

A su vez, agregó que "agradezco el comportamiento de los futbolistas y lo demás es fútbol, algo que no puedes controlar. Al tomar esa decisión, en lo que menos pensé fue en mi persona, si sale bien, si sale mal".

Por otra parte, Hierro reconoció que "tenía contrato hasta el Mundial de Qatar y creo que la mejor solución salir, para mí y para todos. Decidí que debía dar paso a una nueva generación. Tenemos grandísimos futbolistas y grandes entrenadores, como el caso de Luis Enrique, que es un maravilloso seleccionador y lo sabe todo el mundo".

Finalmente insistió en que "lo volvería a intentar y no tengo ningún reproche que hacer a nadie, menos a los futbolistas, pues lo intentamos con todas nuestras fuerzas. Hay que verse en esa situación, en ese escenario, para saber de la dificultad", sostuvo.