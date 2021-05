Luis Enrique dejó fuera a Sergio Ramos de la nómina de España para la Eurocopa

Luis Enrique Martínez, técnico de la selección española, sorprendió al dejar fuera de la citación para la Eurocopa 2020 al capitán del equipo, el defensor Sergio Ramos.

La ausencia de Sergio Ramos tras disputar de forma consecutiva los últimos cuatro Mundiales y tres Eurocopas con la selección española, es la decisión más difícil que adoptó Luis Enrique, quien descartó la oportunidad de llevar 26 convocados, sólo citando 24 jugadores.

"Hago una mención a los que nos han ayudado en el camino, han sido piezas importantes pero no entran todos en la lista de 24", recordó Luis Enrique. "Jugadores como Carvajal, Canales, Sergi Roberto, Mikel Merino que nos han ayudado mucho pero no hay sitio para todos", apuntó.

Además, la convocatoria de Luis Enrique también hace historia porque por primera vez no hay representación de Real Madrid en el equipo nacional.

"No hago encaje de bolillos ni para que estén contentos unos clubes u otros. No hago la lista en función de eso, lamento encarecidamente que no estén por lesiones estos dos jugadores del Real Madrid", sostuvo Luis Enrique respecto a las ausencias de Ramos y el lateral Dani Carvajal.

Los 24 elegidos por Luis Enrique para la disputa de la Eurocopa 2020 son:

PORTEROS

Unai Simón (Athletic Club)

David De Gea (Manchester United/ING)

Robert Sánchez (Brighton/ING).

DEFENSAS

César Azpilicueta (Chelsea/ING)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Eric García (Manchester City/ING)

Aymeric Laporte (Manchester City/ING)

Pau Torres (Villarreal)

Diego Llorente (Leeds United/ING)

Jordi Alba (Barcelona)

José Gayá (Valencia)

VOLANTES

Rodri Hernández (Manchester City/ING)

Sergio Busquets (Barcelona)

Pedri González (Barcelona)

Thiago Alcantara (Liverpool/ING)

Koke Resurrección (Atlético de Madrid)

Fabián Ruiz (Nápoli/ITA).

DELANTEROS

Dani Olmo (Leipzig/GER)

Mikel Oyarzábal (Real Sociedad)

Álvaro Morata (Juventus/ITA)

Gerard Moreno (Villarreal)

Ferrán Torres (Manchester City/ING)

Adama Traoré (Wolverhampton/ING)

Pablo Sarabia (PSG/FRA).