Luis Enrique se cansó de los rumores: En el Mundial estaré con España

El técnico de la selección de España, Luis Enrique, se desmarcó de las informaciones que, desde Inglaterra, lo sitúan en Manchester United la próxima temporada y se mostró convencido de que estará en el Mundial de Qatar con España a finales de año.

"Es repetirse, lo he explicado de tantas maneras... En Qatar estaré con España y lo que pueda venir, ya veremos, En Qatar seguro. No hay cargo que me apetezca más que representar al equipo nacional en Qatar", comentó en conferencia de prensa.

"Estoy encantado donde estoy, en el sitio que quiero estar. No hay mucho más que añadir", declaró.