Vicente del Bosque: Si tengo que elegir a uno me quedo con Messi

Vicente del Bosque, técnico de la selección española que alcanzó el título en el Mundial de Sudáfrica 2010, aseguró que pone a Lionel Messi por encima de Diego Maradona en su ranking personal.

"Me quedo con uno que empieza con 'M'. Si tengo que elegir a uno me quedo con Messi ¿Vale? Es que cada vez que le ves, aporta mucho, es muy bueno", dijo el ex entrenador al ser consultado por su elección entre el rosarino y Diego Maradona.

En el diálogo con el programa "Lado B", del periodista Leonardo Burgueño, Del Bosque también se refirió al duelo que España y Chile jugaron en Sudáfrica, y donde la Roja cayó por 2-1 en un resultado que clasificó a ambos equipos a los octavos de final del torneo.

"Al cabo de estos 10 años, pensé que habían sido 20 ó 30 minutos, pero al ver el partido repetido, me di cuenta de que fueron cuatro o cinco minutos. No es que pactemos el resultado, sino que ellos (los chilenos) se pararon. Yo le dije al segundo entrenador: 'Toni, se han parado'. Y me dice que a Chile le convenía ese resultado, entonces nosotros amortiguamos el ritmo de juego, ni digo que lo paramos. Fue un momentito, que en aquel momento se me hicieron muy largo", contó antes de hablar del retorno de Manuel Pellegrini a la Liga de España.

"Vuelve un hombre que dejó un buen sabor de boca, un caballero, que le hará muy bien al fútbol español", expresó.