Giroud encendió los ánimos tras regreso de Benzema: Generó un desequilibrio

El delantero de la selección francesa Olivier Giruoud volvió a abrir heridas en el elenco campeón del mundo luego de referirse al retorno de Karim Benzema al equipo que dirige Didier Deschamps.

Y si bien matizó varias de sus ideas, dejó ver que no quedó del todo conforme con el regreso del ariete de Real Madrid: "Me enteré como todos los jugadores cuando el seleccionador lo anunció. Fue la voluntad de Deschamps de proceder así. Puedo entenderlo. ¿Quién soy yo ante sus ojos para que me diga primero que va a convocarlo? Pero me hubiera gustado que antes me lo advirtieran. También tuve la oportunidad de discutirlo con él en la selección", dijo el hoy delantero de AC Milan en entrevista con el diario L'Equipe.

"La vuelta de Benzema generó un desequilibrio táctico en el equipo, además de alterar nuestra forma de jugar. Lo digo con franqueza, sin tener nada contra Karim. Pasaron muchas cosas a pesar de él. Lo remarcamos en bastantes partidos. La selección pudo paliar después ese problema de adaptación táctica. Lo constatamos en la Liga de Naciones. Pero fue necesario el tiempo", comentó.

"A pesar de ello, Karim cambió rápidamente nuestra forma de jugar, que había sido bien establecida durante cinco años", añadió.

No obstante, rápidamente aclaró: "Nunca tuve problemas con Benzema. Karim ha cambiado, ha madurado y evolucionado bastante bien. Todo salió bien en la competición. Comíamos todos los días en la misma mesa", cerró.