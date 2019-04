Entrenador de la selección inglesa recibió el título de la Orden del Imperio Británico

El director técnico de la selección inglesa, Gareth Southgate, recibió este jueves, de manos del príncipe Carlos, el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE), distinción que dedicó al conjunto de los "tres leones".

El estratega admitió tras la entrega, que tuvo lugar en el Palacio de Buckingham, que, pese a sus 30 años trabajando en el mundo del fútbol, el reconocimiento viene sobre todo por su labor en el Mundial de Rusia de 2018.

"Estoy muy agradecido a todos los jugadores y a todos lo que trabajaron conmigo en el equipo, porque estoy aquí representándolos a todos ellos en realidad", manifestó el ex futbolista.

Bajo las órdenes de Southgate, que entrena al combinado inglés desde 2016, el equipo logró por primera vez en casi 30 años disputar la semifinal de un Mundial, cayendo ante Croacia, en la última cita planetaria de Rusia.

Luego, perdió con Bélgica y quedó en la cuarta posición del certamen.

Congratulations to @England Manager, @GarethSouthgate, who collected an #OBE for services to Football. pic.twitter.com/fPHy2xA087