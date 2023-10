Harry Maguire reveló ayuda de Beckham tras ser ridiculizado en partido ante Escocia

Harry Maguire, zaguero central de Manchester United y de la selección inglesa, reveló que David Beckham lo llamó para darle ánimos después que fue vilipendiado en el partido amistoso entre Escocia e Inglaterra hace un mes.

Maguire, que jugó los últimos minutos de ese partido y marcó un gol en propia meta, fue recibido entre sarcásticos "oles" del público cada vez que tocaba el balón.

"Hablé con David hace como tres semanas, después del partido. Se puso en contacto conmigo, lo que fue un buen gesto y se lo agradezco", añadió el central.

"Significó mucho para mí. A lo largo de mi carrera siempre he hablado de Beckham como alguien en el que me he fijado y al que he admirado desde que era un niño pequeño. Ese gesto lo aprecio mucho y me llegó", dijo.

Maguire fue convocado para los partidos de la selección inglesa ante Australia este viernes (amistoso) y contra Italia (Clasificación Eurocopa 2024), pese a que sus minutos en Manchester United se redujeron drásticamente. Sin embargo, el central recibió su primera titularidad el fin de semana pasado contra Brentford y dio la asistencia del 2-1 a Scott McTominay.

En el caso de Beckham, el ex de United y Real Madrid estrenó la semana pasada una miniserie de cuatro capítulos en Netflix hablando de su vida deportiva y personal.