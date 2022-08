La FIFA investigará a la selección mexicana por una alineación indebida

El combinado nacional de México arriesga una sanción por parte de la FIFA, tras revelarse que la institución internacional investigará una probable inclusión fuera de reglamento del delantero Alejandro Zendejas, en dos duelos amistosos.

El atacante de Club América, donde comparte camarín con Diego Valdés, nació en el país azteca, pero defendió los colores de Estados Unidos en categorías juveniles, siendo parte del plantel que disputó el Mundial sub 17 de Chile 2015.

Al volver a su paíz, Zendejas fue incluído en la preparación del "Tri" para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, cita a la cual no acudió por no firmar el One Time Switch, proceso oficial de FIFA para cambios de selección en jugadores de doble nacionalidad.

Pese a no completar los trámites, el puntero derecho formó parte del seleccionado que enfrentó a Ecuador y Guatemala en amistosos desarrollados en octubre de 2021 y abril de 2022, respectivamente.

El periodista Martín del Palacio reportó que las posibles sanciones radicarán en la resta de puntos en el ranking mundial, pues los encuentros se dieron después del cierre de las Clasificatorias de Concacaf, por lo que México no corre peligro de cara a Qatar 2022.