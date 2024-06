La importante decisión de un seleccionado peruano ante la muerte de su abuelo

Una delicada situación familiar golpeó la concentración de la selección peruana en la previa de la Copa América. Christian Cueva, fue notificado del fallecimiento de su abuelo en un fatídico accidente en la ciudad de Trujillo.

A raíz de la trágica noticia, el exjugador de Colo Colo consideró la posibilidad de dejar la concentración en Estados Unidos y retornar a Perú para despedirse de su familiar, sin embargo, gracias al apoyo de Jorge Fossati y sus compañeros, 'Cuevita' permanecerá en el país norteamericano.

La decisión de Christian Cuevas ante la muerte de su abuelo

El entrenador uruguayo contó que junto al resto de futbolistas convencieron a Cuevas de quedarse con la selección para poder homenajear a su abuelo vistiendo la camiseta bicolor en el amistoso que les resta a la Blanquirroja.

Es por eso que finalmente el exjugador de Alianza Lima decidió permanecer en Estados Unidos junto a sus compañeros. "Christian lo afrontó con un dolor enorme y el grupo fue fundamental. Si él hubiera querido la determinación de volver, lo íbamos a entender, pero le hicimos ver que en memoria de su abuelo, lo homenajearía mejor estando acá", indicó Fossati.

El último amistoso de Perú previo a Copa América

Los peruanos se midieron ante Paraguay el pasado 7 de junio y el partido terminó en un empate 0-0. Cueva no fue considerado, pues después de su salida de Alianza Lima, no ha jugado ningún minuto este año y ha estado entrenando por su propia cuenta.

Este viernes jugarán ante El Salvador y Fossati no descartó la presencia del futbolista: "A mí lo que me interesa es que estén bien en todo sentido. Si vemos está en condiciones para el viernes, bárbaro, si no, no porque se trata de un jugador muy importante".

La participación de Christian Cueva en la Copa América no está asegurada. Jorge Fossati debe entregar la lista definitiva de convocados para el torneo continental y se espera que lo haga después del duelo con El Salvador.