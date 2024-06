DT de Perú respalda a figura histórica a pesar de sus escándalos antes de Copa América

El triunfo de Chile ante Paraguay ya es página anterior en el libro de la 'Roja', por lo que el foco es el debut de Copa América, ante Perú.

Y en el equipo del 'Rimac', la polémica la instaló el entrenador Jorge Fossatti, tras respaldar a uno de los referentes de la selección peruana.

El momento actual de Christian Cueva no es el mejor y su ingreso a la prenómina fue considerado una 'invitación', pero el estratega aseguró que "no jugar actualmente, no es motivo para quedar fuera del equipo que llevará a Copa América".

Todo se dio en el contexto de la falta de club del jugador de 32 años, quien retomó hace solo unas semanas el entrenamiento y su nivel ha sido cuestionado en el primer rival de Chile en el torneo continental.

Se espera que Cueva sume minutos en el amistoso de Perú ante El Salvador, programado para este viernes 14 de junio.