Copa América: El divertido momento de Marcelo Bielsa y Bentancur en conferencia de Uruguay

En la previa del partido de la selección uruguaya frente a Bolivia por la Copa América 2024, Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa junto a Rodrigo Bentancur. Además de analizar lo hecho por la Celeste en su primer partido y lo que viene frente a los bolivianos, el DT argentino regaló un divertido momento junto a su dirigido.

Al ser consultado sobre las características que podía entregar del jugador del Tottenham, Bielsa le aseguró al periodista que "usted me incomoda sobremanera porque lo tengo al lado, entonces si hablo bien, se imaginará que la conclusión es que, elogio al mismo jugador al que no le otorgo los minutos que usted ha señalado que merecería".

"Hay otra conclusión que no es preguntar por qué no juega, sino que valorar que los equipos se hacen fuertes, no según la cantidad de titulares que tengan, sino según la cantidad de alternativas a, entre comillas, esos supuestos titulares", continuó diciendo el ex DT de Chile.

El divertido momento con Rodrigo Bentancur

Marcelo Bielsa siguió respondiendo y se giró hacia el jugador para hablarle a él: "Yo no sé si le hice referencia a un jugador brasileño que jugaba muy parecido a usted, ¿se acuerda?", "sí", respondió el uruguayo. A lo que el Loco le dijo "¿Se acuerda cómo se llama?", "no, señaló Bentancur.

"Bueno, eso es muy importante para que ustedes sepan el grado de influencia que tengo sobre la mente de los jugadores", terminó diciendo el entrenador de la selección oriental entre risas.

El favoritismo para Marcelo Bielsa

Frente al partido con Bolivia, el técnico de Uruguay fue tajante al ser consultado sobre la opción que los tiene como favoritos para ganar el partido: "El favoritismo es un tema totalmente intrascendente, manipulado por los medios de comunicación para ver qué se logra en términos de respuestas, planteándolo".

Para finalmente decir que "yo pienso que no tiene ningún sentido dedicarle tiempo a anticipar qué es lo que va a pasar, porque eso es imposible de predecir. Gracias a Dios, en la medida que el fútbol siga yendo hacia donde va, que es polarizar a nivel club, la diferencia cada vez va a ser menos interesante".