Marcelo Bielsa tras el debut en Copa América: "Uruguay debió anotar más goles que los que consiguió"

Una vez finalizado el duelo de Uruguay ante Panamá, que terminó con triunfo por 3-1 de la 'Celeste', su entrenador Marcelo Bielsa, conversó con los medios para realizar un balance, tras su estreno en Copa América.

"El primer tiempo fue una actuación donde Uruguay evidenció superioridad. Debería haber obtenido más goles de los que consiguió. Los primeros 20 minutos del segundo tiempo ellos dominaron ese segmento del juego. El resultado me parece que representa lo que se vivió en la cancha", declaró el 'Loco'.

Hilando fino sobre su plantilla, dos de sus figuras fueron señakadas como ejemplo, del criterio ocupado por el estratega a la hora de evaluar el rendimiento a nivel en clubes y la cohesión de ello, en la selección uruguaya.

"La temporada de Valverde y la de Araújo son largas porque juegan en equipos de primera línea. A la suma de los minutos, se suma la presión porque juegan en equipos que no pueden perder. No es posible pensar que eso no se va reflejar en el rendimiento", señaló.

La clave del juego de Uruguay para el 'Loco' Bielsa en Copa América está en la dinámica

Fiel a su estilo directo, Bielsa conceptualizó la clave del triunfo y también la estampa colectiva que comienza a notarse en la nueva geneación 'charrúa'. De hecho, en el tercer gol de su equipo, se mostró eufórico celebrando el tanto marcado por Matías Viña, uno de sus titulares más frecuentes.

"Uruguay depende mucho de su dinámica. Pero sí de 90 minutos logramos imponer que se jugara de acuerdo a nuestras pretensiones durante 70 minutos, no es malo", cerró el 'rosarino'.