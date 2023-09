Darwin Núñez sobre Chile: "Es una selección muy jodida y fuerte"

El delantero la selección uruguaya Darwin Núñez, anticipó el duelo ante La Roja que se disputará este próximo viernes utilizando algunos elogios para reconocer al combinado nacional.

"Es una selección muy jodida y fuerte, pero nosotros también lo somos, será un lindo partido, para ellos será difícil venir a jugar acá en nuestra casa. Vamos a tratar de ganar esos tres puntos", afirmó el atacante charrúa.

El delantero de Liverpool también destacó la presencia de jugadores como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, puntualizando que "son jugadores con mucha jerarquía, desde hace años que vienen jugando en grandes ligas. Chile también tiene jugadores jóvenes y muy buenos".

Finalmente, Núñez descartó sentir presión ante la ausencia de Luis Suarez y Edinson Cavani en la convocatoria, subrayando que "el delantero siempre quiere hacer goles, pero lo importante es hacer un buen partido y ganar. No tengo ningún peso ni mochila. Hablé con (Luis) Suárez, me dijo que estuviera tranquilo. Yo le pedí con todo el respeto jugar con la '9', me dijo que sí, y cuando le toque volver la camiseta será de él".