Edinson Cavani sobre su futuro en la selección de Uruguay: No he hablado con Bielsa

El uruguayo Edinson Cavani, reciente fichaje de Boca Juniors, aseguró este lunes que el club Xeneize es "uno de los más grandes de Sudamérica y del mundo" y también habló sobre su presente en la selección que dirige Marcelo Bielsa.

"Muchas veces a nosotros que hace mucho tiempo estamos fuera y vamos y venimos, después de tantos años, te empieza a pesar y costar, pero no el hecho de venir a la selección, sino que las cosas no son iguales, te demoras en recuperar un poco más, los tiempos no son los mismos, esas cosas te empiezan a frenar y poner en duda la continuidad, pero al acercarme a casa y estar cerca de mi país, se mantiene siempre intacta la posibilidad de estar", comentó.

"La verdad es que no he hablado con el entrenador. No he tenido la chance todavía de charlar con él, pero creo que en cualquier momento se dará la charla, estoy abierto totalmente", explicó.

Sobre su incorporación a la tienda xeneize dijo que "llegar a un club como ese siempre te motiva. Las circunstancias de la vida y del fútbol me iban llevando por diferentes caminos, pero siempre había un contacto y una posibilidad de poder volver".

Enseguida agradeció a Juan Román Riquelme, vicepresidente del conjunto argentino, por haber estado presente "en varios momentos" y remarcó que el interés fue importante para poder acercarse a su casa.

Recientemente desvinculado de Valencia, Cavani se convirtió este sábado en nuevo jugador del Boca Juniors, en el que militará hasta diciembre de 2024.