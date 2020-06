Fucile sobre el túnel de Jorge Valdivia: Fue bárbaro, me lo recuerdan todos los días

El uruguayo Jorge Fucile recordó la icónica jugada que sufrió por parte del volante chileno Jorge Valdivia en la Copa América del 2015, cuando le realizó un túnel en mitad de cancha por los cuartos de final, y dijo que hasta el día de hoy le envían mensajes para hablarle de esa acción.

"Me mandan mensajes hasta ahora desde Chile, diciendo qué caño te comiste, todos los días", indicó en diálogo con el Instagram de Fútbol Joven.

"Me muero de la risa, porque la verdad, fue un cañazo... como a mí me ha tocado hacer caños siendo defensor, pero me ha tocado perder muchas veces y ganar otras veces", manifestó.

"Pero el caño fue bárbaro, y aparte, a Jorge ya lo conocemos, siempre fue un gran jugador. Me lo hizo a mí, más mérito tiene", completó.

Chile derribó a Uruguay en la ronda de los cuartos de final y luego fue campeón del torneo jugado en nuestro país.