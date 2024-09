El máximo goleador histórico de la Selección Uruguaya, Luis Suárez, ha confirmado lo que muchos temían y otros esperaban con incertidumbre: el próximo viernes, en el Estadio Centenario, disputará su último partido con la Celeste.

Suárez, a sus 37 años, pondrá fin a su carrera en la selección y en una emotiva conferencia de prensa, el Pistolero explicó su decisión.

Luis Suárez anunció entre lágrimas su retiro de la selección de uruguaya

"Me hubiera encantado que se enteren por mí. El día viernes será mi último día con la selección de mi país. Es algo que lo venía pensando, lo venía analizando, creo que es el momento indicado", aseguró Suárez entre lágrimas y muy emocionado.

Suárez no solo deja números impresionantes en su trayectoria con la selección, sino también un legado de dedicación y amor por su país: "Di todo lo que tenía por la Selección, no tengo nada para reprocharme. Quiero agradecer a todos los hinchas uruguayos, su cariño me deja muy orgulloso".

"Vengo desde 2022 pensando esto. En estos momentos el entrenador me hizo saber que contaba conmigo, así que por qué no hacerlo ahora, con mi gente, en mi estadio", agregó el delantero.

La despedida de Luis Suárez será en el Centenario

El encuentro Entre Uruguay y Paraguay, que se disputará este viernes a las 19:30 horas en el estadio Centenario, será el escenario de la despedida de un ícono del fútbol uruguayo que jugó 142 ocasiones, marcó 69 goles y brindó 39 asistencias.

La hinchada uruguaya tendrá la oportunidad de rendirle homenaje a uno de los mejores futbolistas que ha vestido la Celeste, y pese a que el resultado será importante, toda la atención estará puesta en el último baile de Luis Suárez.