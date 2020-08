Sifup encaró a directiva de Blanco y Negro: ¿Por qué apareció el dinero ahora y no hace tres meses?

Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el conflicto de los sueldos en Colo Colo y encaró a la directiva de Blanco y Negro, por el millonario monto que aprobó para compensar deudas a los referentes.

"En grupos humanos siempre puede haber una discrepancia. Pero el foco no va en los futbolistas, el foco tiene que ir en por qué aparecieron estos dineros hoy, cuando siempre fue una obligación antes", cuestionó García.

Del mismo modo, explicó que "todo este enredo de derechos de imagen, y todo lo que ha ocurrido en la última semana, para nadie es agradable, para ninguno de los jugadores del plantel. Por qué hoy, y no hace tres meses atrás, cuando había una obligación (...) Ahí radica el conflicto. Me parece que la directiva está actuando de una manera que no corresponde. Si esos 500 millones no los pagaron, ¿por qué? Es obvio que va de la mano con la fiscalización de la Dirección del Trabajo y el dictamen que está pronto a salir".

García también criticó a la mesa directiva por ofrecer partidos amistosos para pagar a los jugadores, apuntando que esa propuesta originalmente fue hecha por el plantel.

"Por qué se sigue apuntando que los jugadores están peleados, cuando los jugadores ofrecieron y estuvieron dispuestos a disputar partidos amistosos para que se pagaran sus sueldos. Y la directiva lo plantea como gran novedad, cuando fue algo que se ofreció meses atrás", recalcó.

Finalmente, apuntó que ByN debe hacer una mejor propuesta, basándose en lo que ofreció el plantel.

"Ellos estaban dejando un 20 por ciento de su sueldo en ese período donde no había campeonato y eso se devolvía hasta en dos años. Los jugadores siempre dieron alternativas a la institución, y ahora se dieron cuenta que no actuaron de buena manera, trajo más problemas que beneficios a la institución. Y el tema de los amistosos es complejo de abordar, porque no se sabe cuándo vuelve el fútbol, cuándo vuelve el público a los estadios. Hay más incertidumbre que una buena oferta", cerró.