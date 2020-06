Sifup y acusación de Marcelo Salas: No tenemos que dar explicaciones a un dirigente que olvidó que fue jugador

Luis Marín, secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales, realizó sus descargos en Al Aire Libre en Cooperativa sobre las acusaciones que realizó Marcelo Salas, dueño de Deportes Temuco, en radio Agricultura, cuestionando el uso de un millón de dólares que recibió el Sifup por parte del Canal del Fútbol, señalando que el "Matador" olvidó que fue futbolista y habla para "tapar" las complicaciones que tiene en su propio equipo.

"No me extraña la forma de responder, la manera que tiene de manejarse y tratar a la gente. Si tengo que darle explicaciones a los 1.200 jugadores y los capitanes, que saben lo que entra y sale del sindicato. No tengo porqué dar explicaciones a un dirigente o dueño de un club que dejó de ser jugador hace rato y olvidó que fue jugador", expuso Marín.

El ex arquero afirmó que los dineros recibidos por el Sifup se utilizan en diferentes proyectos, destacando "uno emblemático, el fondo de retiro, que fue postulado por los jugadoers en la licitación del Canal del Fútbol".

"Hay un contrato firmado con la cadena Turner hasta 2033, y ha beneficiado a casi 60 jugadores. Y dineros de ahí también son usados para estudios. Desde 2017 hemos becado a jugadores de las tres divisiones, hemos invertido en ellos para la nivelación de estudios, diplomados, cursos completos. Se le entregan ciertas cantidades de becas a los planteles y también estudian junto a sus familias", explicó.

Además, agregó que estos proyectos "son con la autorización de los jugadores, en asambleas abiertas, y auditadas por cadenas grandes de Chile".

"Salas no sabe lo que pasa en su club, menos en el Sindicato"

Marín aprovechó la instancia para criticar el manejo administrativo de Salas en Deportes Temuco, acusando que los jugadores no tuvieron chance de negociar con la dirigencia y están en "completo desamparo".

"Es lamentable, si eticamente tiene la complicación que tiene su club, si no sabe lo que pasa en su club, muy lógico que no sepa lo que pasa en el Sindicato", comentó.

"Los jugadores en todo momento quisieron conversar con él. De forma unilateral, quizo hacer un descuento gigante a los jugadores, sin ninguna devolución. Los jugadores quisieron reunirse con él para llegar a un acuerdo y salir adelante como club. Pero se acogió a la Ley de Protección del Empleo, sin comunicar a nadie y sacando las publicaciones que el club había hecho de los jugadores con teletrabajo (...) Temuco ha mantenido los ingresos del Canal del Fútbol. Nos asombra su manera de actuar", explicó.

Finalmente, apuntó que el tema de los dineros "nos tiene tranquilos" y que las acusaciones de Salas "son más menos o intentar tapar una complicación que tiene con sus trabajadores".

"Debería acercarse a su plantel y lograr una solución. Pero los jugadores están desamparados. No saben de él, de los dirigentes, no tienen un ingreso aparte que sea de la AFC. Los extranjeros que no tienen cotizaciones no tienen ningún dinero. Esas no son las formas de actuar, no es lo correcto y habla para tapar una complicación que tiene en su equipo", sentenció.

El señor Marcelo Salas no sólo les falta el respeto a los jugadores de su club @Temucooficial, sino también a los 56 excompañeros que hasta ahora han recibido el Fondo de Retiro, beneficio histórico que se extenderá hasta el 2033. El proyecto, del que estamos orgullosos, [HILO] pic.twitter.com/5Q6jL8Jfpe — Sifup Chile (@sifup) June 11, 2020