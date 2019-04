Caputto: La evaluación final es muy buena, pero quedamos con un gustito de que podíamos más

El entrenador de la selección chilena sub 17, Hernán Caputto, analizó el empate de su escuadra frente a Paraguay y se mostró contento tras el gran cometido de la Roja en el Sudamericano de la categoría en Perú, aunque aseguró que el plantel no se conformó, ya que esperaba ganar el certamen.

"La evaluación final es muy buena, clasificar a un Mundial dos veces seguidas en cancha es un mérito gigantesco para una generación. Pero, aspirábamos a más, porque es lo que generamos nosotros, lo que quieren los jugadores, siempre ambicionar. Quedamos con un gustito de que podíamos más, y eso es bueno, para nosotros y para los jugadores", aseguró Caputto en conferencia de prensa.

"Ahora debemos planificar el Mundial, eso es muy lindo de decirlo y seguramente la dimensión de este logro será cuando estemos allí. A veces no valoramos estos momentos en el fútbol hasta que llegamos al lugra. Hoy Perú y Paraguay lo pudieron lograr y los felicito".

Sobre la igualdad frente a los "albirrojos", el DT dijo que "nos enontramos a un rival, que le servía el resultado y que propuso lo que ellos creen que es muy bueno. Eso es respetable y nosotros no pudimos romper esa organización que fue muy meritoria y muy bien hecho. Se hizo un partido bastante parejo, que pudo haber ganado cualquiera de los dos".

Acerca de la nómina que aspecta para la Copa del Mundo, y los jugadores que actuaron en el presente torneo, el estartega señaló que "nadie cree con seguridad que van a estar en el Mundial. Hay seguramente entre un 10 y un 12 por ciento de los jugadores que van a cambiar, pero eso seguramente dependerá de ellos, de nosotros y de los clubes, con los que estamos contantemente en visita y en contacto".

Además, Caputto abordó su continuidad en el equipo nacional juvenil y afirmó que "es algo que no me compete, uno siempre aspira a más, pero cuando llegue el momento indicado nos senteremos con los directivos, pero hoy estoy muy feliz con lo que logramos".

Finalmente, el entrenador valoró el nivel del Sudamericano, asegurando que "todos los equipos sacaron muchos puntos en sus grupos y en el hexagonal final. Hasta el final no se supieron todos los clasificados y eso le hace muy bien al fútbol y a las federaciones".

"Siempre quien trabaja en selecciones juveniles busca formar jugadores integralmente y que algún día sean parte de la selección adulta", cerró.