Brasil y Colombia dieron inicio al hexagonal final del Sudamericano sub 20 con deslucido empate

Las selecciones de Brasil y Colombia pusieron en marcha el hexagonal final del Sudamericano sub 20 de Chile con un deslucido empate sin goles, idéntico al que protagonizaron en la primera fase del torneo, por el Grupo A.

El encuentro no tuvo muchas acciones de riesgo en el primer tiempo, con un elenco "verdeamarelho" que se replegó para no pasar zozobras, y con un elenco "cafetero", que no tuvo mucha precisión en sus acciones ofensivas.

La más clara de la etapa incial se produjo en los 45', cuando el atacante Yeison Tolosa, tras un gran centro de José Enamorado, recibió en inmejorable posición en el área chica de los brasileños, pero no pudo definir con comodidad.

En el complemento, se mantuvo la tendencia, pero esta vez con mayor intensidad de los colombianos, quienes pese al desorden llegaron con algunas interesantes opciones de Iván Angulo.

Brasil contestó con un claro cabezazo del defensor Vitao y un potente tiro libre de Rodrygo, quienes además ayudaron a su equipos en un envión final, que no alcanzó para llevarse la victoria.

Ahora, ambos elencos deberán prepararse para la segunda jornada de la fase final del Sudamericano, en la cuál la "canarinha" se medirá a Venezuela, mientras que Colombia jugará con Argentina.

Brasil (0): Phelipe; Emerson, Vitao, Walce, Carlos; Luan Silva, Gabriel Menino (79' Teté), Marcos Bahia; Marquinhos Cipriano (46' Jonas Toró), Lincoln (56' Igor) y Rodrygo. DT: Carlos Amadeu.

Colombia (0): Kevin Mier; Carlos Cuesta, Andrés Reyes, Hayen Palacios, Barayn Viera; Andrés Balanta, Yeison Tolosa (87' Kevin Moreno), José Enamorado (69' Johan Carbonero), Jaime Alvarado; Iván Angulo, Dilan Ortiz (64' Rivaldo Correa). DT: Arturo Reyes.

Goles: No hubo.

Tarjetas amarillas: 46' Walce (BRA); 59' Andrés Reyes (COL).

Tarjetas rojas: No hubo.

Árbitro: José Alarcón (PER)

Estadio: El Teniente, Rancagua.