Claudio Borghi y el fracaso de la sub 20: Héctor Robles no consiguió implantar un estilo de juego

La selección chilena dejó una triste imagen en el Sudamericano sub 20 algo que para el técnico argentino, hoy comentarista, Claudio Borghi se debió a que Héctor Robles no supo darle un estilo de juego al equipo.

"Chile, creo, tenía jugadores para lograr otras cosas y no pudo. Intentó algunos cambios. Pero no consiguió un estilo de juego y eso es complejo para cualquier entrenador porque cambiar tres o cuatro jugadores por partido es siempre un problema", declaró en entrevista con Las Últimas Noticias.

El tetracampeón con Colo Colo fue más allá y apuntó que "no es culpa de las selecciones chilenas, es culpa de todos nosotros que no tenemos un fútbol joven adecuado, con un reglamento que obliga a los clubes a jugar con un sub 20, cuando la idea no es imponer algo, sino que los equipos de por sí los hagan jugar y que los chicos jueguen bien".

"No se está trabajando en forma adecuada en algunas cosas. Los dueños, dueños son y hacen lo que creen conveniente. Pero falta más inversión. Llegan muchos jugadores y el problema es la edad y que vienen a tapar a los jóvenes", agregó.

Finalmente, Borghi lamentó que "Nicolás Guerra se haya desgarrado. Es el gran proyecto que tiene la sub 20. Iván Morales juega bien, es una realidad hace años, pero no explota lo que tiene que explotar".