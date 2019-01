El fixture del hexagonal final del Sudamericano sub 20 de Chile

Este martes 29 de enero regresa el Sudamericano sub 20 de Chile, con el hexagonal final, torneo que otorgará cuatro cupos al Mundial de Polonia, que se disputará entre el 23 de mayo y el 15 de junio del presente año 2019.

En esta fase decisiva del certamen, no estará la "Roja", ya que quedó eliminada en la primera ronda, quedando en el cuarto lugar del Grupo A, con apenas cuatro puntos.

Programación hexagonal final:

(Todos los encuentros serán en el Estadio El Teniente de Rancagua).

Martes 29 de enero

Brasil vs. Colombia. 17:30 horas.

Ecuador vs. Argentina. 19:50 horas.

Venezuela vs. Uruguay. 22:10 horas.

Viernes 01 de febrero

Argentina vs. Colombia. 17:30 horas.

Ecuador vs. Uruguay. 19:50 horas.

Venezuela vs. Brasil. 22:10 horas.

Lunes 04 de febrero

Brasil vs. Uruguay. 17:30 horas.

Ecuador vs. Colombia. 19:50 horas.

Venezuela vs. Argentina. 22.10 horas.

Jueves 07 de febrero

Argentina vs. Uruguay. 17:30 horas.

Ecuador vs. Brasil. 19:50 horas.

Venezuela vs. Colombia. 22:10 horas.

Domingo 10 de febrero

Colombia vs. Uruguay. 17:30 horas.

Brasil vs. Argentina. 19:50 horas.

Venezuela vs. Ecuador. 22:10 horas.