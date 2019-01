Los seis mejores equipos del Sudamericano Sub 20 comienzan la lucha por los pasajes al Mundial

Este martes se retoma la acción en el Sudamericano sub 20 que se disputa en Chile, con la primera de las cinco fechas del hexagonal final, una carrera donde se disputarán tres cupos para los Juegos Panamericanos de Lima y los anhelados cuatro boletos para el Mundial de Polonia 2019.

El Estadio El Teniente de Rancagua albergará todos los partidos. El primero de ellos será el que sostendrán Brasil y Colombia, que lograron el avance desde la fase de grupos como el segundo y tercero de la zona A, respectivamente.

En el segundo turno de la jornada se medirán el lider y el escolta del Grupo B, que son Ecuador y Argentina.

Finalmente, el favorito Venezuela, puntero del Grupo A, se medirá ante Uruguay, que consiguió su clasificación como tercero del Grupo B.

Todos estos encuentros podrás seguirlos jugada a jugada a través de los Marcadores Virtuales de AlAireLibre.cl.

Programación del Sudamericano sub 20

Héxagonal final, martes 29 de enero

Brasil vs. Colombia. 17:30 horas.

Ecuador vs. Argentina. 19:50 horas.

Venezuela vs. Uruguay. 22:10 horas.