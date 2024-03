Gabriel Castellón: Ante Colo Colo saldremos a presionar, a tener control de juego

El arquero de Universidad de Chile, Gabriel Castellón, hizo la previa del Superclásico de este domingo ante Colo Colo, y aseguró que el elenco azul buscará repetir los planteamientos que se usaron en las victorias ante Audax Italiano y Deportes Copiapó.

"Hay que salir de la misma forma en la que hemos planteado en los otros partidos. Salir a presionar, tener control de juego. Sabemos cómo juega el rival y debemos prepararnos de buena manera", dijo el arquero en conferencia de prensa.

"Creo que el equipo está mostrando algo distinto, está mostrando fortalezas", añadió.

Con respecto al duelo en sí, Castellón expresó que "sabemos que es el partido más importante de la liga chilena, y siempre nuestro objetivo es ganar el partido siguiente. Sabemos lo que es el clásico y que tiene mucha importancia por los años anteriores. La mentalidad ahora es salir a ganar".

Castellón comentó también su estadía en el cuadro azul: "Me he sentido muy feliz acá en el Club. Toda la gente que acá trabaja, staff, comunicaciones, cocina, todos me han tratado de muy buena manera. Me he sentido muy feliz, muy cómodo, pero también con la responsabilidad de seguir mostrando cualidades", expresó.