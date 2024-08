Jorge Almirón dejó más dudas que certezas sobre la inclusión de Arturo Vidal y Javier Correa en el Superclásico

El Superclásico entre la Universidad de Chile y Colo Colo, uno de los partidos más esperados del fútbol chileno, se llevará a cabo este sábado 10 de agosto.

Con ambos equipos buscando sumar puntos en la tabla y con el afán de vencer al clásico rival, la posible participación de Arturo Vidal y Javier Correa ha generado gran interés entre los hinchas y la prensa deportiva.

La incertidumbre sobre la inclusión de Arturo Vidal

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, comentó sobre la situación de Vidal, quien ha estado entrenando a la par con el equipo: "Arturo, si está bien, siempre es importante tenerlo, pero tengo un partido el martes, así que veremos cómo se da todo".

Además el DT albo agregó: "Obviamente no te voy a decir si iba a jugar o no, pero el martes para mí es importante, porque viene entrenando a la par con el plantel. Entonces depende de los minutos que pueda estar", señaló Almirón, dejando en el aire la participación del mediocampista en el Superclásico.

La posibilidad de minutos para Javier Correa

El entrenador argentino también se refirió a la situación del delantero Javier Correa, quien no ha tenido la oportunidad de debutar con la camiseta alba.

"No ha jugado, no ha iniciado ningún partido oficial. Es un clásico, entonces veremos si hay posibilidad de que juegue unos minutos este partido. Ya con eso, va ganando minutos. Más allá de los entrenamientos, no es lo mismo jugar un partido. Y ese jugador está bien, sabe dosificar su cuerpo. Lo conoce perfectamente", explicó el técnico, destacando la experiencia del jugador sobre su propio estado físico.

Con estas declaraciones, la incertidumbre sobre la participación de Vidal y Correa en el duelo ante los azules persiste y hasta ahora el entrenador ha practicado dos formaciones para enfrentar a la U en Ñuñoa.