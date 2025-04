Johnny Herrera no se detiene: “Las otras dos veces, Colo Colo no quiso jugar”

Johnny Herrera volvió al centro de la polémica tras la suspensión del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. El excapitán azul, que ya había manifestado su molestia por la decisión, profundizó en sus críticas y esta vez apuntó sin rodeos al Cacique, asegurando que no ha querido enfrentar a la U en instancias importantes. Además, lanzó dardos a la ANFP por ceder ante presiones externas.

"Uno se pone en el lugar de los afectados de esta tragedia y empatiza, más cuando se ha perdido a un familiar. Pero yo me refería netamente a lo futbolístico", explicó en entrevista con AS Chile. Luego fue más allá: "Ya había pasado en la Supercopa. Las dos veces, Colo Colo no quiso jugar. Eso no es justo para un equipo como la U, que sí ha cumplido siempre".

Johnny Herrera y su defensa a la U de Chile

Herrera defendió a Universidad de Chile con fuerza, recordando que su equipo ha debido adaptarse sin estadio propio, pero siempre ha respetado el calendario: "La U ha jugado en todos los estadios del país y nunca ha puesto excusas. Católica también. No puede ser que una barra reclama y la ANFP actúe tan rápido ante la gestión de un club o una amenaza. Es insólito para nuestro fútbol".

Para el ídolo azul, la postergación del clásico perjudica directamente a la U, sobre todo por su participación en competencias internacionales: "Lo más probable es que la U siga avanzando, y estos partidos atrasados la van a terminar afectando".

Johnny Herrera le respondió a Esteban Pavez

Sobre los dichos de Esteban Pavez, quien cuestionó que algunos comentarios fomentaran la violencia, Johnny fue tajante: "No sé bien lo que dijo, pero nadie tiene tejado de vidrio como para pegarse en el pecho y dar cátedras de moral y buenas costumbres".

Herrera también lamentó cómo se están tomando decisiones en el fútbol chileno: "Primero se confirma el partido con el ministro, y después no se juega por amenazas de hinchas. Así es muy difícil avanzar como liga".