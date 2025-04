Esteban Pavez entregó un angustiante relato al recordar la noche que enlutó a Colo Colo

El capitán de Colo Colo Esteban Pavez habló este lunes por primera vez de lo que sucedió el pasado jueves en el Estadio Monumental, dónde dos hinchas del cuadro popular, dos menores de edad, fallecieron en confusos incidentes que se produjeron en las inmediaciones del recinto de Macul en la previa del partido ante Fortaleza por Copa Libertadores 2025.

En conferencia de prensa realizada en el reducto de Pedrero, el capitán del Cacique reconoció que lo que sucedió en la noche que enlutó a la institución es algo que no debe volver a ocurrir en las canchas del fútbol chileno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Pavez reconoció mucha incertidumbre y angustia por lo sucedido

El dueño de la jineta de capitán de Colo Colo fue consultado por la prensa sobre lo que vivió en la cancha del Estadio Monumental en los momentos en que se enteró de la tragedia que pasó en las inmediaciones del recinto.

“Fue un momento de mucha incertidumbre. Nunca había vivido algo así en una cancha de fútbol, ya que no sabíamos lo que estaba ocurriendo. El árbitro me dijo que me acercara a la gente para que se bajaran de la reja y yo me acerqué y no entendía nada hasta que entendí lo que había pasado, que habían dos fallecidos. Ahí le digo al árbitro que habían dos personas fallecidas fuera del estadio y que se tenía que suspender el partido. La gente de Conmebol dice que no se puede suspender y vuelvo dónde los hinchas y ahí supe cómo se habían dado las cosas”, declaró.

“Fue un momento muy duro, difícil de analizar y hasta el día de hoy estoy un poco angustiado por todo lo que pasó. Fueron días bastante difíciles, ya que soy papá, tengo un niño que tiene 14 años y a uno le da mucha nostalgia lo ocurrido”, reconoció.

Esteban Pavez reconoció que estos días han sido momentos muy duros para el plantel colocolino y espera que se tomen medidas para mejorar la seguridad de los jugadores y de los espectadores que asisten a los recintos deportivos.

“Fue un fin de semana bastante duro en lo personal. Lo que pasó es muy grave y esperamos que nunca más pase”, dijo.

“Tuvimos mucha incertidumbre dentro de la cancha, ya que el no ver guardias ni policías dentro de la cancha se ve muy expuesto, tampoco tenemos un protocolo de seguridad y sería bueno que se hable de eso”, comentó.