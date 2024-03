La desazón de Esteban Paredes durante la derrota de Colo Colo ante la U

Esteban Paredes, último ídolo de Colo Colo y goleador histórico del fútbol chileno, sufrió con todo este domingo en el Estadio Monumental al ver el término de la racha invicta ante Universidad de Chile.

El "Tanque", quien fue muchas veces verdugo de los azules, había llegado con optimismo al Monumental y hasta pronosticó un 3-1 sobre los azules, pero observó con desazón el desarrollo del partido, que terminó con triunfo por la mínima gracias a Israel Poblete.

En redes sociales, los hinchas hicieron eco con las reacciones del excapitán, lamentando que presenciara la histórica derrota del "popular".

Perdónalos Esteban Paredes, no saben lo que hacen… No saben que es un clásico .. No superion que era una racha histórica …. #ColoColo #VamosColoColo pic.twitter.com/CChuBexn7V