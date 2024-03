Las frases de Marcelo Díaz: "No soy un superhéroe" y "me imagino dando la vida"

El futbolista Marcelo Díaz brindó una conferencia de prensa en la previa al Superclásico con Colo Colo y dejó varias frases de cara al choque de este domingo:

- "Me ha tocado ganar, perder también, es parte del fútbol. Esta vez estamos en otro año, en otro equipo, con nuevos compañeros, nuevos entrenadores y vamos a ir al Estadio Monumental a ganar, a plantarnos. Tenemos una sola misión, hemos preparado desde que arrancó la semana porque tenemos en mente hacer un buen cometido".

- "Seguramente el domingo será un partido muy bonito tanto para nosotros como para todos los jugadores que les toque estar, para la gente en el estadio y los que estén mirándolo en televisión. Nos tocó comaprtir muchas cosas, ganar y perder, pero ahora estamos en veredas diferentes y cada uno lógicamente va a querer que su equipo gane".

- Sobre el arengazo de Colo Colo: "No tenía idea lo que estaba sucediendo ni de esa resolución. Acá nos enfocamos en la U, independiente de las resoluciones. Lo que nos corresponde nos hacemos cargo, lo que no está en nuestras manos ni siquiera le damos importancia".

- "Somos un equipo en crecimiento. Desde que llegó nuestro entrenador ha impuesto una idea de juego una forma de entrenar también y la hemos ido experimentando con el correr de los días, creo que ha resultado muy bien. Todos los partidos que hemos jugado hemos tenido un gran rendimiento, afortunadamente han sido casi todos resultados favorables; hoy seguimos en crecimiento, esperemos que el domingo veamos reflejado nuevamente que el equipo va al frente, que sabe jugar, sabe lo que tiene que hacer y que cada compañero y en lo grupal estemos finos".

- La nómina de Gareca: "Ojalá que sea lo mejor para el fútbol chileno, para el nuevo comienzo porque necesitamos que a la selección le vaya bien, debo agradecer sus palabras y me encantaría estar en la selección como a todo jugador chileno".

- La presencia de Arturo Vidal: "A nosotros no nos cambia nada, es una pregunta que habría que hacérsela a ellos. No he tenido ningún roce con él, ninguno, afuera ni adentro, eso es invento de no sé quién. no hemos tenido ningún problema".

- "El mensaje es claro en la U, disfrutar cada partido independiente del rival. Los más jóvenes lo toman de buena forma, los mayores también, por eso creo que hemos construido y seguimos en construcción de un gran equipo y sobre todo un gran plantel".

- "Nosotros estamos haciendo todo bien acá, nos preocupamos de todo lo que nos piden, estamos adheridos a lo que se nos diga y por ese camino vamos a transitar nosotros, sin preocuparnos de lo que pasa en otras partes, porque no nos corresponde, solo debemos estar enfocados en la U".

- "De lo que ha pasado antes no puedo hablar, sí hay muchos años en que no se gana allá y esperamos que este domingo esa racha la podamos cortar".

- "Me imagino un domingo entregándome al máximo, quedando completamente vacío, dando la vida si es necesario y después lo que digan los hinchas a mí no me corresponde ni siquiera pensarlo, solo me preocuparé de que mi equipo dé lo mejor en el campo. Me preocuparé de dar 200 ó 300 por ciento con la misión de que la U gane, después cada uno va a ver si lo hicimos bien o mal".

- "Siempre los clásicos son partidos aparte, son denominados campeonatos aparte y yo los considero como tal, porque también soy hincha, pero los jugadores siguen siendo jugadores, me preparo de acuerdo a un clásico o un partido que no lo sea de la misma forma; sí hay condimentos muy especiales en un clásico, pero no varía nada. Todos los partidos se juegan once contra once, con una sola pelota y tratando de sobreponerte al rival".

- ¿Miedo institucional? "No sabría decir qué pasa, pero claramente los años que no ha ganado la U lo dicen por sí solos. No sé quién dijo lo del miedo institucional, nunca lo he escuchado acá y por mi parte no está eso acá. Por ningún jugador tampoco ni trabajador de club, menos. Esperemos que esa racha la podamos cortar el domingo, la podamos cortar y ya dejar muchos años en donde no hemos podido ganar con grandes equipos, con individualidades muy importantes en el club, pero que lamentablemente no se pudo conseguir un resultado positivo para la U. Este domingo tenemos una gran oportunidad y vamos a intentar aprovecharla al máximo, es lo que nos corresponde. Preocuparnos de lo que ha ocurrido en el pasado no tiene mucho sentido".