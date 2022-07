Leo Gil: Más allá de que era un clásico, queríamos sacar ventaja en la cima

El destacado volante de Colo Colo Leonardo Gil comentó la victoria por 3-1 frente a Universidad de Chile en Talca y aseguró que está feliz por quedar más alejados en la cúspide del Campeonato Nacional.

El "Colorado" aseguró en TNT Sports: "Estamos felices porque era un partido muy importante. Más allá de que era un clásico queríamos sacar ventaja en la punta, ahora nos alejamos a seis".

"Jugamos ante un rival difícil que entró bien metido, en cambio nosotros entramos dormidos. Luego pudimos ir acomodándonos y sacamos un buen resultado", añadió el argentino-chileno.

Siguiendo con el análisis, Gil expresó: "La U hizo un gran trabajo en presionar, se nos complicó porque estaban cerrados. Pero después encontramos más espacios, ellos fueron a buscar el partido porque debían ganar y nosotros sabíamos que no debíamos perder. Jugamos con esa mentalidad, nos encontramos con los goles, generamos situaciones de gol y tuvimos la pelota".

Por último, afirmó estar particularmente contento por su gol (el segundo de su equipo): "Me puse el mameluco de asistidor este torneo, son facetas, el año pasado me tocó más de goleador. Pero me gusta habilitar y que hagan goles mis compañeros".