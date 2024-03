Marcelo Díaz avisó a Colo Colo: Vamos a ir a ganar al Monumental

El capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, afirmó que el equipo está ilusionado con alcanzar una victoria este domingo en el Estadio Monumental, ante Colo Colo, y sostuvo que no se siente un "superhéroe" en el plantel, pues solo puede aportar como un jugador más en un encuentro en el que "dará la vida" si es necesario para alcanzar una victoria.

"Me ha tocado ganar, perder también, es parte del fútbol. Esta vez estamos en otro año, en otro equipo, con nuevos compañeros, nuevos entrenadores y vamos a ir al Estadio Monumental a ganar, a plantarnos. Tenemos una sola misión, nos hemos preparado desde que arrancó la semana porque tenemos en mente hacer un buen cometido", declaró en conferencia de prensa este viernes.

"Hace mucho tiempo no he jugado este tipo de partidos defendiendo a la U y va a ser hermoso, esperemos que todo resulte bien a nuestro favor. Las ganas están siempre por jugar, la motivación es especial, siempre, y esperemos que el domingo resulte todo a nuestro favor", abordó.

"Seguramente el domingo será un partido muy bonito tanto para nosotros como para todos los jugadores que les toque estar, para la gente en el estadio y los que estén mirándolo en televisión", afirmó, mientras que aportó una frase en relación a su reencuentro con Arturo Vidal, hoy en los "albos: "Nos tocó comaprtir muchas cosas, ganar y perder, pero ahora estamos en veredas diferentes y cada uno lógicamente va a querer que su equipo gane", explicó.

"Puedo ser de los jugadores más experimentados, pero al final todos tenemos un rol súper importante. Sabemos que este partido es mportante para nosotros, para lo que hacemos este año, para el campeonato y para lo que viene. Estamos todos preparados. No me he puesto la capa de superhéroe porque no lo soy, cada compañero se ha entrenado y exigidp al máximo pensando en el partido del domingo y queriendo lo mejor para lo individual y lo colectivo", expuso.

"Insisto en que no soy un superhéroe, cada jugador es responsable de su rendimiento, yo soy responsable del mío. Lo que pueda suceder el domingo se verá en la cancha, podemos planificar, hablar, hacer absolutamente todo en la semana, pero si no lo llevamos a cabo el domingo no sirve de nada; tenemos todos una gran responsabilidad, no soy un superhéroe, no soy el dueño de la U, no soy nada más que un jugador de fútbol así como lo somos todos", aclaró.

"Me imagino un domingo entregándome al máximo, quedando completamente vacío, dando la vida si es necesario y después lo que digan los hinchas a mí no me corresponde ni siquiera pensarlo, solo me preocuparé de que mi equipo dé lo mejor en el campo. Me preocuparé de dar 200 ó 300 por ciento con la misión de que la U gane, después cada uno va a ver si lo hicimos bien o mal", siguió Díaz.

En lo referido a la importancia del encuentro aportó que "siempre los clásicos son partidos aparte, son denominados campeonatos aparte y yo los considero como tal, porque también soy hincha, pero los jugadores siguen siendo jugadores, me preparo de acuerdo a un clásico o un partido que no lo sea de la misma forma; sí hay condimentos muy especiales en un clásico, pero no varía nada. Todos los partidos se juegan once contra once, con una sola pelota y tratando de sobreponerte al rival".

En lo que apunta al supuesto "miedo institucional" de la U para visitar Pedrero, dijo que "no sabría decir qué pasa, pero claramente los años que no ha ganado la U lo dicen por sí solos. No sé quién dijo lo del miedo institucional, nunca lo he escuchado acá y por mi parte no está eso".

"Por ningún jugador tampoco ni trabajador de club, menos. Esperemos que esa racha la podamos cortar el domingo, y ya dejar muchos años en donde no hemos podido ganar con grandes equipos, con individualidades muy importantes en el club, pero que lamentablemente no se pudo conseguir un resultado positivo para la U. Este domingo tenemos una gran oportunidad y vamos a intentar aprovecharla al máximo, es lo que nos corresponde. Preocuparnos de lo que ha ocurrido en el pasado no tiene mucho sentido", cerró.

El Superclásico se jugará el domingo a las 18:00 horas, sin hinchada visitante.