Mario Sandoval: No nos sobra nada y todos los partidos son una final

El mediocampista de Universidad de Chile Mario Sandoval hizo la previa del Superclásico que este domingo tendrá al cuadro azul enfrentándose a Colo Colo en el Estadio El Teniente de Rancagua y aseguró que el plantel busca olvidarse de lo ocurrido en los anteriores duelos ante los albos y se enfoca en ganar este partido.

"Colo Colo viene haciendo las cosas bien, pero creo que podemos jugarles de igual a igual y hacer un lindo encuentro", dijo el volante en entrevista con El Mercurio.

"En lo personal, y creo interpretar a mis compañeros, no siento presión. Está claro que no es un partido más, y tenemos que ganarle a Colo Colo para seguir peleando arriba. Uno sabe lo que ha pasado hacia atrás, pero no nos nublamos con eso y nos enfocamos en ganar este partido", añadió.

Respecto a su momento en el cuadro azul, el ex jugador de Unión Española, comentó que "llegar a la U no es fácil, tampoco ser titular indiscutido. Cuando llegué estaba Rafael Dudamel y tenía claro que no me había llevado para ser titular inamovible. Fui alternando de a poco, ganando minutos y ahora con la continuidad de partidos, he ganado confianza y me he soltado más en el juego".

"Cuando llegó el profe Valencia, empezamos a jugar con interiores, entonces uno tiene un poco más de libertad. Es cierto que esto de verse más suelto más mucho por esa confianza que te da el técnico que te deja aparecer por la derecha o por la izquierda. Me gusta llegar al arco contrario, y eso el 'profe' lo entiende, y me permite hacerlo", agregó.

Sandoval comentó que siente que la U puede dar la pelea por el título, aunque es claro al manifestar que al plantel "no le sobra nada".

"Veo a un equipo súper humilde, con un camarín muy bueno, y donde estamos de acuerdo en que no podemos sacar el pie del acelerador. No nos sobra nada, entonces tenemos que jugar todos los partidos como si fueran una final. El grupo está convencido de que debemos enfocar los encuentros tal como lo hicimos ante Católica, La Calera y Unión", explicó.