Mauricio Pellegrino: Las estadísticas y el pasado están ahí, pero no juegan

El técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, hizo la previa del Superclásico que el cuadro azul afrontará el próximo domingo ante Colo Colo en el Estadio Monumental y aseguró que los más de 20 años que el cuadro azul lleva sin ganar en Macul están ahí para "hablar del tema, pero finalmente no juegan".

"Las estadísticas y el pasado, y la historia están ahí y sirven un poco para hablar del tema y al final es algo que no juega. Si tienes un historial favorable, no compite, y si tienes un historia desfavorable. Hay que aprender que cada partido es una historia distinta, asumir el rol que te toca, que ya es difícil porque vamos a enfrentar a un buen equipo y a pesar de lo que haya pasado, porque no te ayuda ni de un lado ni para el otro", dijo Pellegrino en conferencia de prensa.

Luego hizo hincapié en que él y el actual plantel no debe hacerse cargo de esa mochila: "¿Quién tiene que hacerse cargo? La U es la U a pesar de los resultados. Somos un gran club, uno de los grandes de Chile, porque los equipos no son solo los resultados. Son importantes, pero tenemos convocatoria, y yo me puedo hacer responsable de lo que vaya a pasar en este partido. El pasado está ahí, pero en el rendimiento del domingo no tiene nada que ver", expresó.

Ante ello, Pellegrino se centró en las dificultades que propondrá Colo Colo: "Enfrentamos a un gran rival, y por eso tenemos que preparar el juego de gran manera para que mis jugadores tengan las herramientas para competir. Porque futbolísticamente es un partido difícil, y para ellos también lo es, y es ahí donde debemos poner la energía", comentó.

"Colo Colo es un equipo que empuja a los rivales a cometer muchos errores. Presiona bien, con su gente de arriba hace daño, tiene madurez y viene jugando así por años, y creo que nosotros nos estamos adaptando a ese tipo de circunstancias, y eso hará que sea un bonito partido", añadió Pellegrino, quien se refirió al estado de Emmanuel Ojeda.

"Emmanuel ha respondido bien, así es que vamos a esperar, y tenemos varias posibilidades, pero no tengo decidido quién va jugar. Sí he pensado en posibilidades, siendo Nery una de ellas", dijo antes de referirse a la recuperación de Cristián Palacios.

"Para nosotros lo mejor es que tenemos más herramientas. Chorri está bien, ha entrenado bien y eso le da más posibilidades al equipo. Después, al final las asociaciones, los vínculos en el campo de juego tienen características dentro, el que esté mejor jugará", añadió.