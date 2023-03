Michael Clark: Nos gusta que haya hinchas de los dos equipos y esperamos que no sea la excepción

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, se mostró confiado en que habrá autorización para contar con hinchas de Universidad de Chile en la visita a Colo Colo al Estadio Monumental el próximo domingo 12 de marzo, por la octava fecha del Campeonato Nacional.

"Estamos todos esperando, es un tema que se va a cortar hoy día -martes-", dijo el dirigente del conjunto "laico".

"Siempre hemos dicho que nos gustan hinchas de los dos equipos en el estadio, hemos peleado por eso y esperamos que ésta no sea la excepción. La decisión es de la autoridad, pero nos encantaría que siempre la gente de la U acompañe al equipo. Colo Colo pidió un aforo importante y ojalá se pueda dar, porque creo que es importante para el club, para el espectáculo y para el fútbol que en el estadio puedan estar las hinchadas de los dos equipos que se enfrentan, más allá que este partido sea de Colo Colo con la U", declaró.

También afirmó que "como la U nos gusta competir, tomamos todos los partidos muy en serio, más allá que sea el clásico, que sean los dos equipos más grandes en Chile, que esté todo ese morbo, finalmente son tres puntos. Queremos ganar y vamos a hacer todo lo posible".

"El equipo está jugando bien, el trabajo ha dado frutos, pero estamos recién en las primeras fechas de un campeonato largo. No por ganar un partido somos los mejores del mundo ni por perder uno somos los peores", subrayó.

Luego, el timonel de la escuadra "laica" explicó que a su juicio "siempre es lindo ganar y al final del día cuando uno está en un equipo es para competir y ganar, así que ojalá podamos ganar".

Finalizó hablando acerca del hincha al que le aplicaron derecho de admisión por utilizar un puntero láser en el compromiso pasado contra La Calera.

"Nosotros queremos tener las mejores condiciones para nuestros hinchas y también que el estadio se llene de gente que quiere a la U. Nosotros no vamos a pensar en gente que le hace daño al club, que molesta al equipo, que no deja que el espectáculo se desarrolle como tiene que ser, y vamos a ser inflexibles. Afortunadamente estaban las imágenes, se pudo dar con el nombre y tomamos las medidas administrativas para intentar que esa persaona no vaya más al estadio, muchas veces nos gustaría ser así de enérgicos, pero no siempre están los medios de prueba", cerró.

La U enfrenta el domingo a Colo Colo en el Estadio Monumental, desde las 18:00 horas.