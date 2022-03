Rivarola y el Superclásico: El jugador de Colo Colo entendió cómo tiene que salir a la cancha

Diego Rivarola, ex delantero de Universidad de Chile, se refirió a la goleada 4-1 que recibieron los azules en el Superclásico ante Colo Colo. El antiguo goleador fue crítico con el equipo estudiantil, que no tuvo un buen cometido en la cancha del Monumental.

"Como hincha de la U, la verdad, estoy dolido y preocupado, pero no solamente por el resultado sino la forma. Colo Colo hizo el partido perfecto, y el jugador de Colo Colo entendió cómo tiene que salir a la cancha a enfrentar este tipo de partidos, no así el equipo de la U", dijo en ESPN.

"Me parece que Colo Colo le dio un golpe de nocaut a la U inmediatamente. De la U, es un difícil análisis porque no pudimos ver que es lo que quería (Santiago) Escobar. Fue tan rápido el golpe que no podemos analizar si efectivamente es lo que quería", agregó.

Tras la dura caída ante el archirrival, los dardos apuntaron al estratega colombiano, quien se disculpó por el resultado y el rendimiento del equipo. Algunas versiones incluso indican que Escobar puso su cargo a disposición.

Lo cierto es que Universidad de Chile deberá enfocarse en su próximo partido frente a Unión Española este domingo 13 de marzo, a las 12:00 horas. Según información de Al Aire Libre en Cooperativa, el partido se jugará en el estadio Huachipato CAP Acero de Talahuano.