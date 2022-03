Santiago Escobar: Esperemos que sea un arbitraje con mucha justicia

El entrenador de Universidad de Chile, Santiago Escobar, se refirió a la designación de Roberto Tobar como árbitro central del Superclásico de este domingo ante Colo Colo y señaló que espera un buen desempeño del juez FIFA que permita solo hablar de lo estrictamente deportivo tras el choque.

"Esperemos que sea un arbitraje con mucha justicia, que no tenga complicaciones, y que al final del juego hablemos del espectáculo, el contenido, la táctica, estrategia, buen juego de los equipos o deficiencias que pudieron tener; eso sería enriquecedor y no hablar de cosas extradeportivas", manifestó en conferencia de prensa este viernes.

"Soy más de pensar en el juego, en ocuparme de mejorar a mi equipo, de que tanto en defensa como en ataque y en los equilibrios podamos mejorar, porque si me dedico más a hablar del árbitro es como hacerme el loco de las mejorías que debe tener nuestro equipo", añadió.

"Hay un árbitro de experiencia, Tobar, que pita internacionalmente, un árbitro FIFA que tiene mucha experiencia y por el bien del fútbol sería bueno que hablemos de fútbol después del partido", señaló.

Además, Escobar se refirió a "la mochila de muchos años" sin ganar en el recinto de Macul, y dijo que han intentado transmitir sensaciones positivas al plantel: "He querido irme al otro lado y ser más propositivo y hablar más de las eguridad y confianza y no recordarle tanto los años que no llevamos de ganar; ellos ya lo saben, y la motivación está ahí".

"Nos ha tocado muchas veces romper algunos paradigmas y esa sería una motivación extra, porque es un dato no menor, un dato de muchos años donde creo que el mayor regalo para la hinchada sería una victoria y para nosotros mismos, cuando hablo de nosotros mismos hablo de toda la familia de la U, jugadores, cuerpo técnico, dirigencia, y la hinchada que está ávida de una victoria, entonces sí se convierte en un bonito reto personal", siguió.

"Más que eso, el poder ver feliz a la gente y decirle que algún día tendrá que ser, si es el domingo y nos toca a nosotros, sería un día espectacular, de felicidad para esta familia de la U, sabemos que al frente hay un equiopo de quilates, que juega bien y está bien armado, pero tenemos que dar valor a nuestros jugadores y decirles que recuerden sus mejores momentos en su carrera deportiva, es llenarse de motivación, tener el autoestima en lo más alto, se convierte en un reto que dios quiera podamos lograr", sentenció al respecto.

Además, anticipó un equipo "con personalidad, que tratará de jugar por momentos de igual a igual, que sea valiente, ordenado tácticamente y que no dejemos espacios. No queremos tener mucha vulnerabilidad en el sector defensivo, todos tenemos que trabajar en pos de recuperar bien el balón y darle un buen destino en todas las zonas del campo".

La U enfrenta a Colo Colo el domingo desde las 12:00 horas.