Superclásico: Pequeño hincha de la U mostró preocupación por futuro del agresor

Patricio Lucero, el pequeño hincha de Universidad de Chile que el domingo sufrió la agresión de un fanático de Colo Colo en el Superclásico, visitó ayer el CDA y compartió con el plantel azul.

En la ocasión, su padre, Patricio, comentó lo que se vivió el domingo en el Estadio Monumental, y contó que el lunes su hijo y sus hermanos estaban preocupados por el hombre que los agredió y las consecuencias que podría tener.

"No iban con la camiseta de la U, ni con tatuajes, ni nada. En ese rincón, había más gente de la U que tampoco usaba ropa del equipo. De eso me preocupé, de que no llevaran nada. Y andaba ese gallo exaltado, no lo habían inflado mucho. El tema fue cuando hicieron el gol y mi hijo, porque una sensación natural, no pudo contener la emoción, gritó el gol y pasó lo que pasó", dijo el padre del niño a Las Últimas Noticias.

Dijo que más que un golpe "fue más el susto. Le tiró un manotazo y mi hijo lo esquivó, pero sí le llegaron escupos, cervezas, vasos. Cuando los subieron al palco, estaban todos mojados. Para salir los escoltaron los guardias hasta la camioneta. Si mi hijo no estallaba con el gol, no pasaba nada. Pero ¿Cómo le vas a negar la emoción? No se puede".

Lucero contó que su hijo se emocionó mucho en la visita que realizaron al Centro Deportivo Azul: "Se le llenaban los ojitos de lágrimas a los dos, estaban felices. Pero el lunes estaban preocupados por la integridad de este compadre, porque lo funaron tanto. 'Ojalá no pase a mayores', me decía mi Juan Ramón. Hay tanto loco. Y es bien fome lo que está pasando con él. Ya lo suspendieron del trabajo. Mandé mensaje al trabajo de él que lamentaba lo que estaba ocurriendo, porque detrás debe haber una familia. Los niños estaban preocupados de que no le fuera a pasar nada", expresó.