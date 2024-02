Carlos Palacios contó la versión de los barristas en los incidentes

El duelo entre Huachipato y Colo Colo por la Supercopa se tuvo que suspender luego de que los barristas de los albos invadieran parte de la pista atlética y provocaran un incendio cerca del memorial del Estadio Nacional.

Carlos Palacios, delantero de Colo Colo, contó que charló con los barristas y explicó los motivos que los llevaron a reaccionar de manera violenta.

"Me dijeron que Carabineros le había quitado un lienzo, que por eso había empezado el problema, pero me dijeron ellos que ellos no estaban haciendo nada, no estaban tirando cosas ni estaban haciendo nada, que todo empezó cuando le quitaron el lienzo", comentó.

"Estamos en contra de lo que pasó, entramos al entretiempo y nos dijeron que había un problema afuera, que no se podía salir a jugar, salimos, intentamos conversar con la gente para que se calmaran, pero bueno, terminó suspendiéndose el partido", agregó.

El duelo fue suspendido cuando quedaban cerca de 15 minutos para el término del partido, donde el Cacique lo ganaba por 2-0 con los goles de Carlos Palacios y Arturo Vidal.