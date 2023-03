Esteban Pavez: Estamos con mucha convicción en que el partido lo vamos a ganar

El capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, lanzó una advertencia a Universidad de Chile a dos días del Superclásico en que se medirán por la octava fecha del Campeonato Nacional y además señaló que a su juicio se trata del partido más importante del torneo.

"Nosotros vamos de menos a más. Lo ideal sería estar en óptimas condiciones hace dos o tres fechas. No sé si -el partido- marcará un quiebre o no, pero tenemos convicción que lo vamos a ganar. Sabemos que es un equipo nuevo, hay jugadores que se han ido adaptando, hemos hecho una buena semana y creo que vamos por buen camino", sostuvo.

También aportó que "las estadísticas son para ustedes, nosotros estamos enfocados en el partido del domingo y todos los partidos son diferentes. Nos gustaría estar en nuestro mejor momento, aún no lo hemos conseguido, pero estamos trabajando para eso. Hemos tenido una linda semana, entrenamos de buena forma, estamos unidos y eso es importante".

Igualmente fue consultado por la eventual ausencia de Maximiliano Falcón de la oncena titular y replicó que "el equipo no está definido aún. Uno tiene que aportar de donde le toque, estamos en Colo Colo y a cualquiera le gustaría estar acá; creo que aunque te toque o no tienes que ser un aporte. -Falcón- volvió de la mejor forma, estas semanas ha entrenado bien y el profe lo va a decidir, pero está todo el equipo comprometido para el domingo".

Sobre Leonardo Gil dijo que es un futbolista "muy importante, más allá de lo que haga en la cancha. Tiene un sentido del humor que nos sirve mucho, primero que eso es más importante la persona luego lo que haga en la cancha, pero es un jugador importante para el esquema de nosotros. Si le toca jugar, lo hará bien, es un jugador que para estos partidos se agranda".

En relación al "arengazo" de este viernes estimó que "son momentos especiales, el año pasado dije que por cosas así quise volver, y por cosas así me quiero quedar en Colo Colo"

"Es importante que mostremos en la cancha que se tiene que mantener una línea de buen comportamiento y ustedes también, los periodistas, con comentarios y ese tipo de cosas que vamos en una línea por el bien del fútbol chileno", advirtió. Luego, apuntó que "creo que es el partido más importante del campeonato, la gente se ha portado excelente en el inicio del torneo, somos el equipo por lejos que lleva más gente. Estos partidos me han dado ganas de cantar en la cancha, ha sido motivante el apoyo, ahora siempre jugamos a estadio lleno".

"Nos gustaría tener un once más seguido, pero no se ha dado por A, B o C motivo. El profe lo está buscando. El domingo hay un partido importante, pero vamos progresivamente, de menos a más, el profe se va dando cuenta de los jugadores que están para el 11 y vamos bien encaminados", sostuvo.

El partido se jugará el domingo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.