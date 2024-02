Santiago Ford tras incidentes en el Nacional: No entiendo que esté sufriendo este daño

Santiago Ford, atleta que ganó medalla de oro para Chile en decatlón en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, lamentó los incidentes provocados por barristas de Colo Colo en el Estadio Nacional y realizó un duro descargo.

A través de Instagram: "No entiendo nada. No puede ser que a menos de 4 meses de unos Juegos que cambiaron y marcaron al país, hoy día su principal instalación esté sufriendo este daño y no pase nada".

"Pero, para los atletas que fueron protagonistas, nos ponen mil trabas para poder ocuparlos y seguir progresando y para seguir dándoles alegrías al pueblo chileno", cerró.

Los disturbios se produjeron en la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo, cuando los "albos" ganaban por 0-2 en el segundo tiempo, siendo suspendido el duelo, que se va a terminar en fecha y hora por confirmar.