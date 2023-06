Canchero del Estadio Santa Laura renunció: "No siguen los consejos"

A falta de solo horas para que se juegue el tiempo restante del clásico entre Universidad de Chile y la UC un sorpresivo golpe envolvió el marco del encuentro, ya que el canchero del Estadio Santa Laura presentó su renuncia acusando que no se escucharan sus consejos acerca del estado del terreno de juego.

En declaraciones a Bolavip, Patricio Bustamante explicó la decisión de dejar su trabajo en el recinto de Independencia, que recibirá el duelo entre "Cruzados" y azules este miércoles.

"No siguen los consejos de uno y cuando uno dice que la cancha no está en condiciones, es porque no está en condiciones. No se a quién se le ocurre en la cabeza decir que la cancha está en condiciones, si hoy ni siquiera pudieron ingresar para cortar el pasto", expresó el principal involucrado en la situación.

"Si quieres jugar, juega, pero la vas a hacer mierda la cancha y el campeonato comienza la próxima semana. No se debiera jugar porque la cancha está blanda y porque se corren riesgos que los jugadores se lesionen gravemente", detalló.

La U y la UC jugarán este miércoles a partir de las 18:00 horas la continuación del clásico que se debió suspender por incidentes hace semanas en el "Ester Roa" de Concepción, válido por la Fecha 12 del Campeonato Nacional.